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Совфед одобрил закон о попечительском совете «Сколково»

Совфед одобрил закон о попечительском совете инновационного центра «Сколково».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, наделяющий президента РФ полномочием назначать председателя и членов попечительского совета управляющей компании (УК) инновационного центра (ИЦ) «Сколково».

Документ разработан в рамках исполнения указания президента России от 27 января 2026 года, а также в целях совершенствования правового положения управляющей компании, на которую возложена реализация проекта создания и обеспечения функционирования ИЦ «Сколково».

Учитывая статус попечительского совета данной УК, определяющего ключевые направления деятельности одного из ведущих инновационных центров страны, представляется целесообразным формирование состава совета осуществлять по решению президента, говорится в сопроводительных материалах.

При этом предусматривается сохранение действующего состава данного совета до момента его формирования в соответствии с новым порядком.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

С 2010 года управляющей компанией ИЦ «Сколково» является некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», созданная в организационно-правовой форме общественно полезного фонда. В связи с этим законопроект закрепляет использование данной организационно-правовой формы для управлявшей компании в законе «Об инновационном центре “Сколково”.