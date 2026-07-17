Совфед одобрил закон о попечительском совете «Сколково»

С 2010 года управляющей компанией ИЦ «Сколково» является некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», созданная в организационно-правовой форме общественно полезного фонда. В связи с этим законопроект закрепляет использование данной организационно-правовой формы для управлявшей компании в законе «Об инновационном центре “Сколково”.