Слухи об отмене бумажных рецептов опровергли в Нижегородской области

Как пояснил Алексей Никонов, поводом для появления слухов стал эксперимент в Ростовской области. Там аптеки начали проверять действительность электронных рецептов через СНИЛС пациента. Однако этот пилотный проект не распространяется на Нижегородскую область и не означает обязательного отказа от бумажных рецептов.