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Слухи об отмене бумажных рецептов опровергли в Нижегородской области

Информация о полном переходе на электронные рецепты оказалась недостоверной.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижегородской области по-прежнему смогут получать лекарства по привычным бумажным рецептам. Сообщения о том, что с 1 июля аптеки якобы полностью перешли на электронные рецепты, не соответствуют действительности. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

По его словам, полного отказа от бумажных рецептов в регионе нет. Пациенты сохраняют право получать как льготные, так и обычные лекарственные препараты по рецепту в любой форме — бумажной или электронной.

При этом электронный рецепт оформляется только с согласия самого пациента. Никто не обязан переходить на цифровой формат, если ему удобнее пользоваться традиционным бумажным бланком.

Как пояснил Алексей Никонов, поводом для появления слухов стал эксперимент в Ростовской области. Там аптеки начали проверять действительность электронных рецептов через СНИЛС пациента. Однако этот пилотный проект не распространяется на Нижегородскую область и не означает обязательного отказа от бумажных рецептов.