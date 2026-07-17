Суд оправдал бывшего управделами нижегородского правительства Юрия Бортникова

Юрий Бортников не признал вину, а его защита настаивала, что в обвинительном заключении следствие указало работы, которых не было в контракте. Более того, договор аренды квартиры допускал ремонт. В правительстве Нижегородской области также не усмотрели состава преступления в действиях Юрия Бортникова и сообщили в суде, что ущерба бюджету нет.