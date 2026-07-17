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Суд оправдал бывшего управделами нижегородского правительства Юрия Бортникова

Нижегородский районный суд оправдал бывшего управделами правительства Нижегородской области Юрия Бортникова, сообщили «Ъ-Приволжье» в суде. Его обвинили в превышении полномочий с ремонтом муниципальной квартиры для замгубернатора Юрия Ильина за 5,3 млн руб. По фабуле дела, контракт с подрядчиком «Стройтехснаб» был заключен без торгов и оплачен за счет бюджета на ремонт помещений в нижегородском кремле.

Источник: Коммерсантъ

Нижегородский районный суд оправдал бывшего управделами правительства Нижегородской области Юрия Бортникова, сообщили «Ъ-Приволжье» в суде. Его обвинили в превышении полномочий с ремонтом муниципальной квартиры для замгубернатора Юрия Ильина за 5,3 млн руб. По фабуле дела, контракт с подрядчиком «Стройтехснаб» был заключен без торгов и оплачен за счет бюджета на ремонт помещений в нижегородском кремле.

Однако в ходе судебного разбирательства обвинение Юрию Бортникову переквалифицировали на более мягкую статью о нецелевом расходовании бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), в итоге суд вынес оправдательный приговор.

Юрий Бортников не признал вину, а его защита настаивала, что в обвинительном заключении следствие указало работы, которых не было в контракте. Более того, договор аренды квартиры допускал ремонт. В правительстве Нижегородской области также не усмотрели состава преступления в действиях Юрия Бортникова и сообщили в суде, что ущерба бюджету нет.

Подробнее — в материале «Ъ-Приволжье» «Отделка со следствием».