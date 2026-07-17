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В поселке Ерзовка в Волгоградской области обновят систему водоснабжения

Специалистам предстоит проложить почти 11 километров трубопровода.

Источник: Национальные проекты России

Реконструкцию системы водоснабжения проведут в поселке Ерзовка в Волгоградской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Волгоградском учебно-курсовом комбинате.

Специалистам предстоит проложить почти 11 километров трубопровода. Это позволит обеспечить чистой водой больше 200 домов заречной части поселка, а в перспективе — до 500. В прошлом году там уже построили блочно-модульную насосную станцию. Полностью завершить работы и запустить новый водопровод в эксплуатацию планируют уже в октябре.

«Вода из скважин, существующих на этой насосной станции, подается через блочную насосную станцию, также предусмотрена станция очистки воды. И уже дальше подается вода в сеть, в том числе в резервуары, которые здесь тоже выполнены. Каждый объемом по 110 кубов», — сказал заместитель главы Городищенского района Алексей Русаков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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