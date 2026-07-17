В поселке Ерзовка в Волгоградской области обновят систему водоснабжения

«Вода из скважин, существующих на этой насосной станции, подается через блочную насосную станцию, также предусмотрена станция очистки воды. И уже дальше подается вода в сеть, в том числе в резервуары, которые здесь тоже выполнены. Каждый объемом по 110 кубов», — сказал заместитель главы Городищенского района Алексей Русаков.