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Опубликованы первые фото с верхней точки 50-метрового колеса обозрения на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда завершился монтаж аттракционов нового парка развлечений, и в Сети появились первые.

В Красноармейском районе Волгограда завершился монтаж аттракционов нового парка развлечений, и в Сети появились первые кадры с высоты 50 метров — с самой высокой точки колеса обозрения «Красное солнце». Как рассказали ИА «Высота 102» в дирекции парка, объект готовится к открытию и уже прошел полный цикл технических проверок и испытаний.

С пиковой точки колеса посетителям откроется великолепная панорама на Красноармейский район: бульвар Энгельса, Сарептский затон, Севастопольская набережная и Волго-Донской канал. Особенно впечатляющими обещают быть виды на закате. Время катания — около 10 минут.

Напомним, накануне «Красное солнце» впервые зажглось над бульваром Энгельса — архитектурная подсветка способна воспроизводить несколько вариантов светового шоу. Сияющее колесо видно с противоположной стороны Волги, так что насладиться зрелищем смогут жители как доканальной, так и заканальной части района.

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