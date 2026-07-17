Опубликованы первые фото с верхней точки 50-метрового колеса обозрения на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда завершился монтаж аттракционов нового парка развлечений, и в Сети появились первые кадры с высоты 50 метров — с самой высокой точки колеса обозрения «Красное солнце». Как рассказали ИА «Высота 102» в дирекции парка, объект готовится к открытию и уже прошел полный цикл технических проверок и испытаний.