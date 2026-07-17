Проект ремонта инженерных сетей Железнодорожных ворот прошёл экспертизу

«10 лет назад был проведён капитальный ремонт объекта. Это в основном конструктив (стены, внутренние помещения), но не были отремонтированы сети. Вода, канализация, электричество там слабенькие, кабели. Вот всё это как раз запроектировано, чтобы уже там полноценно можно было обитать. Вообще-то с этого начинают, если честно. Ну, как получилось, так получилось, наконец-то. Будем ждать, выделят-не выделят деньги из бюджета, это же областная собственность. Ну, будем рады, если в более комфортных условиях смогут ребята находиться», — прокомментировал глава Службы охраны памятников.