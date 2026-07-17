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«Метеоры» свяжут Нижний Новгород и Пермь регулярными рейсами с 27 июля

Скоростные суда на подводных крыльях соединят шесть регионов страны, выполняя составные рейсы с ночными стоянками.

Регулярные составные рейсы судов на подводных крыльях «Метеор 120Р» стартуют по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь с 27 июля. Об этом сообщили в компании «Водолёт».

Новый скоростной речной маршрут в навигации 2026 года свяжет Нижегородскую область, Чувашию, Марий Эл, Татарстан, Удмуртию и Пермский край. По пути следования запланированы остановки для посадки и высадки пассажиров, в том числе в Елабуге, Набережных Челнах и других городах, а также ночные стоянки в Сарапуле и Перми.

Как отметили в компании, составной формат позволит совершать поездки как до конечных, так и до промежуточных пунктов для развития внутреннего туризма. Билеты уже доступны на официальном сайте перевозчика или на причале.

Ранее сообщалось, что четвертый нижегородский «Валдай» отправили в Саратовскую область.

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