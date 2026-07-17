«Метеоры» свяжут Нижний Новгород и Пермь регулярными рейсами с 27 июля

Новый скоростной речной маршрут в навигации 2026 года свяжет Нижегородскую область, Чувашию, Марий Эл, Татарстан, Удмуртию и Пермский край. По пути следования запланированы остановки для посадки и высадки пассажиров, в том числе в Елабуге, Набережных Челнах и других городах, а также ночные стоянки в Сарапуле и Перми.