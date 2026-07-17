Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении калининградского арбитражного судьи

«По версии следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки в размере 1 млн рублей за принятие решения по делу. После получения денежных средств один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ России. Общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей предназначались судье», — говорится в сообщении.