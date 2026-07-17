Инфляция в июне ускорилась во всех регионах Черноземья

Годовая инфляция в Воронежской области в июне ускорилась до 5,6%. Цены за месяц выросли на 1,53%, ИПЦ к декабрю — 103,74%. Продовольствие подорожало на 0,99% за месяц, непродовольственные товары — на 2,60%, услуги — на 1,05%. Рост цен в июне ускорился по сравнению с маем под влиянием плодоовощной продукции, цены на которую восстанавливались после весеннего снижения, а также топлива — из-за усложнения его доставки.