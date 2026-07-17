ИИ поможет оценить объем выхлопов в Ростове и Новочеркасске

После этого материалы с помощью компьютерного зрения изучит искусственный интеллект. Из анализа исключен общественный транспорт. ИИ определит, сколько в потоке легковых машин, сколько фургонов и микроавтобусов до 3,5 тонн, а также сколько грузовиков до 12 тонн и более 12 тонн.