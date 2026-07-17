В Перми на Мулянке установили заграждения из-за возможного разлива нефти

17 июля после публикаций в соцсетях и СМИ состоялось выездное обследование на двух водных объектах — реках Пыж и Мулянка. Во время обследования были взяты пробы воды, а также установлены заграждения, которые препятствуют возможной утечке нефтепродуктов.