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В Перми на Мулянке установили заграждения из-за возможного разлива нефти

Пробы воды покажут, насколько ситуация критична.

Боновые заграждения установили на Мулянке в месте возможного разлива нефтепродуктов, сообщили корреспонденту сайта perm.aif.ru в министерстве природных ресурсов региона.

17 июля после публикаций в соцсетях и СМИ состоялось выездное обследование на двух водных объектах — реках Пыж и Мулянка. Во время обследования были взяты пробы воды, а также установлены заграждения, которые препятствуют возможной утечке нефтепродуктов.

«По оперативной информации в целях предотвращения распространения нефтяной пленки на водный объект установлены боновые заграждения, принимаются меры по сбору нефтяной пленки», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в соцсетях появились видео и фото Мулянки с чёрными пятнами на воде. Многие предположили, что это нефть.