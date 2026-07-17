В Перми на Мулянке установили заграждения из-за возможного разлива нефти

Боновые заграждения установили на Мулянке в месте возможного разлива нефтепродуктов, сообщили корреспонденту сайта perm.aif.ru в министерстве природных ресурсов региона.
17 июля после публикаций в соцсетях и СМИ состоялось выездное обследование на двух водных объектах — реках Пыж и Мулянка. Во время обследования были взяты пробы воды, а также установлены заграждения, которые препятствуют возможной утечке нефтепродуктов.
«По оперативной информации в целях предотвращения распространения нефтяной пленки на водный объект установлены боновые заграждения, принимаются меры по сбору нефтяной пленки», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в соцсетях появились видео и фото Мулянки с чёрными пятнами на воде. Многие предположили, что это нефть.