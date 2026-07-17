В Калининграде у детской инфекционной больницы разросся борщевик выше человеческого роста

В областном минздраве «Клопс» сообщили, что трава разрослась на заднем дворе, который не предназначен для пациентов, и прохода для них там нет. Там расположен вход для персонала и служебная парковка. В летний сезон покос травы проводят раз в неделю. В субботу, 18 июля, от зарослей намерены избавиться.