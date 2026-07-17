В Пермь с рабочим визитом приехали представители молодежи Северодонецка

Сотрудничество молодежных парламентов Пермского края и Северодонецка продолжается уже не первый год. Осенью прошлого года председатель Молодежного парламента Прикамья Кирилл Попов посетил Северодонецк, где в то время только создавалась Молодежная палата города. После этого он продолжил помогать коллегам в вопросах подготовки проектов и правового сопровождения инициатив.