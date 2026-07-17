В Калининграде закрыли незаконный детский лагерь

«Вместе с тем организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в соответствующий реестр и приступила к работе без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы После вмешательства прокуратуры деятельность детского лагеря прекращена», — говорится в сообщении.