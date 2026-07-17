В Калининграде закрыли незаконный детский лагерь. Об этом сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.
Сотрудники ведомства установили, что ООО «Антей» организовало летний клуб для детей. При этом в учреждении оказывали услуги по отдыху и оздоровлению в лагере с дневным пребыванием.
«Вместе с тем организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в соответствующий реестр и приступила к работе без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы После вмешательства прокуратуры деятельность детского лагеря прекращена», — говорится в сообщении.
Прокурор Центрального района возбудил дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ. Материалы находятся на рассмотрении.