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В Калининграде закрыли незаконный детский лагерь

Сотрудники прокуратуры возбудили дело об административном правонарушении.

В Калининграде закрыли незаконный детский лагерь. Об этом сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.

Сотрудники ведомства установили, что ООО «Антей» организовало летний клуб для детей. При этом в учреждении оказывали услуги по отдыху и оздоровлению в лагере с дневным пребыванием.

«Вместе с тем организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в соответствующий реестр и приступила к работе без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы После вмешательства прокуратуры деятельность детского лагеря прекращена», — говорится в сообщении.

Прокурор Центрального района возбудил дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ. Материалы находятся на рассмотрении.

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