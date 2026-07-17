В Калининграде намерены расширить 250-метровый участок улицы Фрунзе

«Расширение улицы Фрунзе у нас будет в рамках капитального ремонта трамвайной инфраструктуры, — уточнил Романов. — Этот объем работы уже находится в проектировании, а вход в экспертизу запланирован на конец этого года. Соответственно, сейчас идет проработка проектных предложений и потом прохождение процедуры экспертного совета».