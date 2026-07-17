Чистое небо, изящный забор и зелёные круги: как изменилась улица Галицкого после ремонта (фото)

По словам Елены Дятловой, благоустройство велось под постоянным контролем главного архитектора. В результате на объекте появилось много интересных решений. Например, деревья окружают приствольные круги, а не квадраты. Ливнёвки находятся на одном уровне с тротуаром. Велась работа и с собственниками кафе и магазинов, расположенных на улице. Их попросили «подвинуться» и не заступать за свои границы.