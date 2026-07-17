Эксперт предложил убрать часть фонтанов с площади Победы в Калининграде

«Где вода имеет ценность. Там воды мало, и вода — это роскошь. Поэтому если ты хочешь показать роскошь, ты делаешь много фонтанов. И вот он и сделал много фонтанов. А у нас воды и так много, в Прибалтике с неба падает. И эти фонтаны стоят полгода неработающими. В Кёнигсберге и вообще во всей Прибалтике обычно не делали фонтаны без скульптур. Потому что когда не работает фонтан, должна работать скульптура, например, наши быки», — отметил эксперт, подчеркнув, что фонтаны по бокам площади как раз «очень плохо смотрятся».