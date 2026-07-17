Уральская компания увеличит выпуск имплантов для черепной хирургии

Компания «Медин-Урал» из Свердловской области нарастит производство уникальных для России имплантов для черепной хирургии более чем в 7 раз, сообщили в департаменте информационной политики региона. Поддержка предприятий — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Благодаря агентству по привлечению инвестиций области производитель получил статус малой технологической компании и льготный заем от крупного банка в размере 50 миллионов рублей. Это позволит закупить новое оборудование, с помощью которого планируется выпускать импланты для черепной хирургии — краниальные фиксаторы, которые используются для закрепления фрагмента кости и закрытия трепанационных отверстий. Компания «Медин-Урал» первой в России разработала и наладила серийное производство таких изделий, а также инструментов для их установки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.