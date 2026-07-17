Уральская компания увеличит выпуск имплантов для черепной хирургии

Благодаря агентству по привлечению инвестиций области производитель получил статус малой технологической компании и льготный заем от крупного банка в размере 50 миллионов рублей. Это позволит закупить новое оборудование, с помощью которого планируется выпускать импланты для черепной хирургии — краниальные фиксаторы, которые используются для закрепления фрагмента кости и закрытия трепанационных отверстий. Компания «Медин-Урал» первой в России разработала и наладила серийное производство таких изделий, а также инструментов для их установки.