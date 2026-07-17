В Воронежской области стартует профилактическая операция «Мак-2026»

Полиция просит жителей региона сообщать о фактах культивации наркосодержащих растений, сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки и лицах, причастных к их оборудованию. Также необходимо информировать правоохранительные органы о случаях рекламирования интернет-ресурсов по продаже наркотиков на стенах с помощью надписей и трафаретных рисунков.