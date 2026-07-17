«Итальянцы помнят, сколько раз русские приходили нам на помощь»

— Итальянская пресса очень редко критикует нас за это. Есть один журналист, который постоянно нападает на мою маму — каждый раз, когда она бывает в России. А мы часто приезжаем по работе, к друзьям, к семье. Наверное, он это делает, потому что не любит Россию, не знаю. Но мы никаким санкциям не подвергаемся, и проблем у нас нет.