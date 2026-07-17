Когда поездка иностранного артиста в Россию становится поводом для публичного суда, разговор неизбежно выходит далеко за пределы культуры. После того, как один из итальянских журналистов вновь раскритиковал актрису Орнеллу Мути за визиты в Россию, ее дочь Найке Ривелли публично встала на защиту матери. В беседе с «Известиями» она рассказала, почему их семья не собирается разрывать связи с Россией, за что образованные итальянцы благодарны нашей стране и как санкции Еврокомиссии в итоге бьют по самим европейцам.
«Нельзя занять политическую позицию против своего народа».
— Орнелла Мути столкнулась с нападками одного из итальянских журналистов за связь с Россией. Почему он это делает? Ведь она не единственная знаменитость, которая бывает в нашей стране и публично выражает поддержку.
— Итальянская пресса очень редко критикует нас за это. Есть один журналист, который постоянно нападает на мою маму — каждый раз, когда она бывает в России. А мы часто приезжаем по работе, к друзьям, к семье. Наверное, он это делает, потому что не любит Россию, не знаю. Но мы никаким санкциям не подвергаемся, и проблем у нас нет.
— Оказывают ли итальянские журналисты подобное давление на других знаменитостей?
— Да, случалось, что других знаменитостей критиковали за поездки в Россию, но столь масштабной кампании в прессе не было. Италия большая, и журналисты у нас разные: кто-то возмущается, а кто-то, наоборот, поддерживает.
— Бывает, что от артистов требуют занять определенную сторону. Вас просили негативно высказаться о России?
— Нет, никто и никогда не просил нас занять однозначную политическую позицию — еще и потому, что мы артисты. Мама всегда учила меня: художник творит для людей, а не для политики. И мы всегда будем возвращаться в Россию — там наши друзья и семья, ведь мы наполовину русские. Понимаете, нельзя занять политическую позицию против собственного народа.
Мать моей бабушки из Эстонии, а ее отец — из Санкт-Петербурга. Так что в основном наша семья живет в Северной столице. Некоторые родные переезжают, поэтому частичка нашей русской семьи есть повсюду — в разных уголках Европы.
Много лет назад мама прожила в России целый год. И мы бы очень хотели купить дом в Петербурге или в Москве. Может быть, по соседству с одной из наших лучших подруг Ульяной Сергеенко — самым любимым стилистом мамы во всей вселенной. Это потрясающая русская женщина!
— Ваше отношение к России объяснимо. А как насчет остальных итальянцев?
— Очень многие итальянцы любят Россию. По разным причинам: за удивительную культуру, за красоту, а еще потому, что итальянцы — те, кто учил историю, — помнят, сколько раз русские приходили нам на помощь. Мы этого не забываем и очень благодарны. Мы будем заступаться за русских и приезжать к вам до конца своих дней.
«Газ в Италии взлетел до небес — он очень дорогой!».
— Думаю, любые политические решения в первую очередь бьют по простым людям. И, конечно, газ в Италии взлетел до небес — он очень дорогой!
— Казалось бы, культура должна объединять. Но этим летом вокруг Венецианской биеннале разгорелся скандал из-за решения организаторов допустить к участию Россию. ЕК требовала лишить нашу страну возможности открыть павильон. Вы следили за этими событиями и удалось ли вам увидеть наш проект?
— Нет, в этом году мы не поехали в Венецию: мы бываем там, когда на фестивале представлены наши собственные проекты. Если их нет, мы занимаемся другой работой или остаемся дома. Но я очень радовалась, что у России появилась возможность открыть свой павильон. Если бы мы были в Венеции, то обязательно бы посетили его.
— Год назад вы сказали, что подали заявление на получение российского гражданства. О таком намерении говорила и Орнелла Мути. Когда вопрос будет решен?
— Да, мы подали документы на российское гражданство, но такие вещи требуют времени. Мы уверены: рано или поздно это произойдет.
— Хотели бы вы что-то передать поклонникам из России?
— Всем нашим замечательным русским поклонникам, и тем, кто нас поддерживает, мы говорим: «Спасибо!» Мамы сейчас нет рядом, чтобы поблагодарить вас лично: она в Канаде, в Торонто, где ей скоро вручат премию за творческие заслуги. Но нашей русской семье и всем друзьям я хочу сказать: «Мы вас любим и очень гордимся тем, что мы наполовину россияне».