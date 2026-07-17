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Трамваи временно не будут ходить до Белорусского вокзала по выходным с 18 июля

В выходные дни, начиная с 18 июля, трамваи временно не будут курсировать до Белорусского вокзала, а также станций метро «Рижская» и «Новослободская». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 18 июля по выходным дням трамваи не будут ходить до Белорусского вокзала, метро “Рижская” и “Новослободская”. Трамваи в эти дни поедут по изменeнным маршрутам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трамвайный маршрут № 5 временно работать не будет. В свою очередь, трамваи № 7 будут ходить от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до ул. Каланчeвская, а № 50 — от дома культуры «Компрессор» (станция метро «Авиамоторная») до ул. Каланчeвская.

В ведомстве пояснили, что вместо трамваев будут запущены автобусы № 05 — от Белорусского вокзала до станции метро «Рижская», а также № 050к — от станции метро «Новослободская» до остановки «МИИТ».

Как уточняется, изменения введут на время ремонта трамвайных путей в Минаевском пер., на ул. Селезнeвская и у станции метро «Новослободская».

В Дептрансе добавили, что по будням трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам.