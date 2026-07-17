Трамваи временно не будут ходить до Белорусского вокзала по выходным с 18 июля

В выходные дни, начиная с 18 июля, трамваи временно не будут курсировать до Белорусского вокзала, а также станций метро «Рижская» и «Новослободская». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.