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В Белоусово Калужской области благоустроят новое пространство

Оно находится на территории от улицы Текстильной до реки Дырочной.

Новый парк «Соединяя берега» появится в городе Белоусово Калужской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Благоустраиваемое пространство находится на территории от улицы Текстильной до реки Дырочной. Специалисты уже провели подготовительные работы, установили ливневую канализацию и дренажные колодцы. Им предстоит проложить пешеходные дорожки, оборудовать детскую площадку и смонтировать малые архитектурные формы.

«“Соединяя берега” — это место для прогулок, отдыха, встреч и городских событий. Здесь появятся удобные маршруты для пешеходов, современные детские пространства, уютные зоны отдыха, видовые площадки у воды, фотозоны, сцена для мероприятий, кафе, пирсы и ландшафтные лестницы», — отметили в ведомстве.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.