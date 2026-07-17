В Ростовской области федеральня трасса М-4 «Дон» станет шестиполосной

В Ростовской области развернулась масштабная реконструкция почти 100-километрового участка федеральной трассы М-4 «Дон».
После завершения работ главная транспортная артерия юга станет шестиполосной. Это позволит навсегда ликвидировать многокилометровые заторы на пути к курортам Кавказа, Крыму и новым регионам, сообщили в региональном правительстве.
Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— Это серьезно разгрузит потоки и повысит безопасность, — добавил губернатор.
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