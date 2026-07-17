Строительство производства трубопроводных систем стартовало в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в закладке капсулы времени в основание нового производства ООО «НПП “Современные трубопроводные системы”. Проект реализуется на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) “Кулибин” в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Предприятие будет выпускать трубопроводные системы и их комплектующие для проектов атомной промышленности, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора.
«Такие компании, как “СТС”, подтверждают тот принцип, что непростые времена могут быть лучшим моментом для начала новых проектов. Сейчас наша ОЭЗ “Кулибин” подтверждает статус одной из самых перспективных площадок в стране по развитию индустриальных предприятий. Считаю, что все атомные энергоблоки мира, которые строятся Госкорпорацией “Росатом”, станут еще более нижегородскими после запуска нового завода. Это яркий пример того, как молодая, энергичная компания способна в кратчайшие сроки добиться отличных производственных показателей и приступить к реализации инвестпроектов федерального масштаба общей стоимостью более 9 миллиардов рублей с учетом всех этапов, включая совместный проект с “Атоммашдеталь”, также резидента ОЭЗ, и операционные расходы. Запуск новых производств позволит создать почти 800 новых рабочих мест», — сказал Глеб Никитин.
Трубопроводные системы предприятия широко востребованы на строительных площадках как в российских регионах, так и за рубежом. Планируется, что после выхода на проектную мощность завод в Дзержинске будет ежегодно выпускать порядка 3 500 тонн продукции.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, новое предприятия сделает значительный вклад в экономику региона.
«Ожидается, что в течение 10 лет налоговые поступления от предприятия в региональный и местный бюджеты превысят 2 миллиарда рублей. Здесь будет налажен полный цикл технологического процесса — от разработки конструкторской документации до отгрузки продукции заказчику. Помимо этого, многие этапы производства будут полностью автоматизированы», — отметил Поляков. «Реализация инвестиционного проекта ООО “НПП “СТС” — это не только важный шаг к технологическому суверенитету и энергетической безопасности страны, но и стратегическая задача по локализации производства полной номенклатуры трубопроводов и их комплектующих для комплектации АЭС в Нижегородском регионе. Это повысит надежность поставок и сократит сроки реализации атомных проектов в целом. Изначально для реализации этих проектов мы рассматривали другие площадки, в том числе за рубежом. Но выбрали Нижегородскую область, ОЭЗ “Кулибин”, и решающим фактором стал благоприятный инвестиционный климат, созданный при непосредственной поддержке губернатора региона”, — сказал генеральный директор ООО “НПП “Современные трубопроводные системы” Михаил Первышин.
Управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин» выступает Корпорация развития Нижегородской области.
«Производство трубопроводных систем строится на государственной площадке особой экономической зоны. Резиденты обеспечиваются необходимыми на период работ инженерными сетями, а наши специалисты находятся в постоянном контакте с представителями завода для того, чтобы реализация проекта проходила комфортно и завершилась в запланированные сроки», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Планируется, что предприятие будет введено в эксплуатацию в 2028 году.
«Компания “Современные трубопроводные системы” — уже состоявшийся игрок с мощнейшей производственной базой и серьезными компетенциями. Ее продукция сегодня работает на крупнейших атомных станциях в России, Турции, Индии, Бангладеш и Казахстане. Новый завод в Дзержинске — это производство полного цикла, которое сможет не только нарастить объемы, но и укрепить технологический суверенитет страны. Для города химиков это не просто новый завод, а уверенность в том, что Дзержинск развивается как промышленный центр, способный решать задачи государственного масштаба. ОЭЗ “Кулибин” создавалась именно для таких проектов, и сегодня мы видим, как она работает на деле», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия») Евгений Люлин.
Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории г. о. г. Дзержинск. Сегодня дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» занимает площадь 724 гектара и включает государственную площадку, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». Частные площадки уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года Правительством России подписано постановление о расширении территории ОЭЗ еще на 117 га за счет площадки в г. Бор. Общая площадь ОЭЗ «Кулибин» составляет 842 га.
Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в следующие 5 лет и до 14,5% — в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.
Улучшение инвестиционного климата — одна из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что комплекс с готовыми промплощадями появится на территории борской ОЭЗ «Кулибин».