В Магнитогорске ко Дню металлурга открылся Дворец торжеств

Каждый год мы приезжаем в Магнитогорск и открываем новые объекты, которые создает комбинат для производства, для работников, для всех жителей города. То, что сегодня мы награждаем работников предприятия в новом Дворце торжеств — это большая ваша заслуга от идеи до исполнения. Регион, город, все жители благодарны вам за эти решения и, самое главное, за их воплощение в жизнь.