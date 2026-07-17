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В Магнитогорске ко Дню металлурга открылся Дворец торжеств

Он начнет работать уже с 20 июля.

Источник: 1obl.ru

В Магнитогорске на территории парка «Притяжение» открылся Дворец торжеств. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников перерезали символическую красную ленту и дали старт работе нового объекта.

Дворец стал пятой, юбилейной очередью парка «Притяжение». По традиции новые объекты курорта открывают ко Дню металлурга. Современное двухэтажное здание в стиле неоклассицизма общей площадью более 700 квадратных метров расположено вдоль улицы Советской. Внутреннюю отделку выполнили из натуральных материалов — мрамора, дерева, камня и качественного текстиля. На первом этаже разместились зона сбора гостей, фотозона и гардероб. Второй этаж включает комнату для подготовки молодоженов, Большой зал вместимостью 50 человек и Малый зал на 40 гостей. Этажи соединяет Т-образная лестница.

Для маломобильных посетителей предусмотрели лифт. Главная особенность фасада — гофрированная лента, обвивающая стеклянные стены здания. На прилегающей территории обустроили парковку на 140 автомобилей.

Губернатор выразил благодарность Виктору Рашникову за развитие социальной инфраструктуры города.

Каждый год мы приезжаем в Магнитогорск и открываем новые объекты, которые создает комбинат для производства, для работников, для всех жителей города. То, что сегодня мы награждаем работников предприятия в новом Дворце торжеств — это большая ваша заслуга от идеи до исполнения. Регион, город, все жители благодарны вам за эти решения и, самое главное, за их воплощение в жизнь.

отметил Алексей Текслер

Первыми гостями Дворца стали лучшие работники ПАО «ММК». Для них открытие нового объекта стало частью празднования Дня металлурга. В торжественной обстановке состоялась церемония награждения сотрудников.

Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды. Двое металлургов удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, одному работнику присвоили почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», передает пресс-служба правительства региона.

Также губернатор наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени и вручил две Почетные грамоты главы региона. Виктор Рашников отметил корпоративными наградами передовиков производства: вручил знаки «Трудовая Слава ММК» I, II и III степеней и Почетные грамоты комбината.

В церемонии также приняли участие сенатор Олег Цепкин, депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев, глава Магнитогорска Сергей Бердников и председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов. Они вручили лучшим работникам предприятия благодарственные письма и почетные грамоты.

Дворец торжеств станет универсальной площадкой для значимых событий: свадеб, юбилеев, выпускных, семейных праздников, презентаций и деловых мероприятий. Официальное начало работы запланировано на 20 июля. Прием заявок на регистрацию брака через портал «Госуслуги» уже открыт.

Это не единственный подарок магнитогорцам ко Дню металлурга. В «Притяжении» сегодня открыли новый фитнес-центр.

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