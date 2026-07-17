БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный дом в Липецке

В Липецке 17 июля беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, детонации не произошло. Пострадавших в результате инцидента нет.
«Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы», — рассказал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
UPD. Мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что находится на месте происшествия. К дому прибыли специалисты-взрывотехники, которые обследуют здание и прилегающую территорию. Для эвакуированных жителей, кому потребуется временное размещение на несколько часов, подготовлена школа № 63. Если возникнет необходимость оставить людей на ночь, будет открыт ПВР в школе № 69.
«Самая главная задача сейчас — обеспечить безопасность жителей и провести полное обследование дома», — заявил господин Щербаков.
Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области была объявлена сегодня около 15:40 и действует в настоящее время.
В начале этой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителю Липецкой области назначили штраф за публикацию видеозаписи с моментом атаки БПЛА. Видео было выложено в один из каналов в мессенджере 14 апреля этого года. Под удар беспилотников в этот день попал Елец.