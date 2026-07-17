Лежачие и присевшие полицейские, радость водителей и гвардейские будильники: события недели, которые обсуждали в Калининграде

В любом случае то, что в районах не сидят в ожидании бюджетных субсидий, а пытаются как-то креативить для повышения интереса к своим территориям, можно только приветствовать. Наверняка в области найдётся немало тех, кто не может усидеть на одном месте, и поедет в Гвардейск искать всю дюжину фигурок. А в процессе поисков зайдёт в какое-нибудь кафе, купит что-нибудь у продавцов вдоль дорог. Так и оживляется местная экономика.