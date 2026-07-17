Совфед одобрил закон о наружной рекламе виноделен и их продукции

Реклама может содержать информацию о видах винодельческой продукции (винах, в том числе крепленых и игристых, производимых в соответствующих хозяйствах, зонах, районах, терруарах), об их классификации и использованном для ее производства винограде. При этом в такой рекламе запрещается размещение наименований вин и товарных знаков, служащих для индивидуализации такой продукции, фотографий и иных изображений образцов потребительской тары (упаковки) алкогольной продукции.