Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские школьники стали призерами турнира спортивной версии игры «Что? Где? Когда?»

Ребята из Калининградской области показали знания в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Калининградские школьники стали призерами турнира спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», который провели на ВДНХ в Москве. Команда «Дядя Степа» средней школы Пионерского вошла в десятку лучших коллективов игры, сообщает пресс-служба областного правительства.

Турнир «Знание. Игра» организован Российским обществом «Знание» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Финал объединил более 40 сильнейших команд школьников и студентов колледжей из 35 регионов страны.

Напомним, год назад в числе лучших эрудитов турнира оказалась команда БФУ имени И. Канта.

А в мае этого года абсолютным победителем турнира среди школьников и студентов колледжей стала команда «Наследники Канта», составленная их представителей школы Багратионовска и гимназии № 40 им. Гагарина Калининграда.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше