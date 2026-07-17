Какие дыньки! Восемь правил, как выбрать идеальные арбуз и дыню

Взрослые: 400−600 г (арбуза и дыни в сумме, в несколько приёмов).Дети до 2 лет: около 50 г. Дети от 6 лет: 200−400 г. Пожилые и люди с хроническими заболеваниями почек или сердца: не более 150−200 г.