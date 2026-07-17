Какие дыньки! Восемь правил, как выбрать идеальные арбуз и дыню

На прилавках рынков и вдоль оживлённых трасс уже замаячили полосатые гиганты и ароматные дыни. Однако спешить с покупкой не стоит: настоящие, солнцем налитые, местные плоды традиционно вызревают лишь к августу.
«АиФ-Ростов» разобрался вместе с экспертами, какие бахчевые можно есть уже сейчас, а от каких лучше держаться подальше, чтобы не попасть на больничную койку.
Одинаковые враги.
«Арбуз и дыня относятся к типу плодов, характерных для растений семейства тыквенных (Cucurbitaceae). Им угрожают одни и те же враги: фузариоз, антракноз, бахчевая тля и паутинный клещ. Чтобы спасти урожай, аграрии вынуждены применять специальные препараты, включая пестициды», — предупреждает руководитель органа инспекции Донского филиала ЦОК АПК Инна Мещерякова.
Массовые исследования бахчевых на нитраты и пестициды в 2026 году ещё впереди — сезон созревания пока не наступил. Однако сухие цифры прошлого 2025 года заставляют задуматься. Тогда в испытательном центре было проведено почти 1,5 тыс. исследований. В 383 пробах плодоовощной продукции выявили 135 отклонений!
Среди них — 50 проб арбузов с превышением содержания нитратов. Это верный признак того, что производитель «подкормил» культуру удобрениями для ускоренного роста и созревания.
8 правил идеального арбуза.
Определить точное содержание «химии» можно только в аккредитованной лаборатории. Но выбрать качественный и безопасный плод по силам каждому покупателю.
Корка. Согласно" 7177–2015", у зрелого арбуза она должна быть целостной и твёрдой, без сколов, вмятин и следов от вредителей.
Блеск. Вызревший на солнце плод имеет живой, естественный блеск и яркий цвет. Матовый арбуз — признак незрелости.
Земляной бок. Важнейший индикатор! Если пятно, которым арбуз лежал на земле, белое или зеленоватое — он не дозрел. Жёлтое или оранжевое — плод созрел естественно.
Вес. Оптимальный вес здорового сочного арбуза — 3−5 кг. Такие плоды созревают наиболее равномерно.
Хвостик. Зеленоватый и гибкий? Отложите. Ищите плод с сухим хвостиком — он спелее.
Звук. Лёгкий шлепок ладонью должен вызвать звонкий отклик. Глухой звук говорит о перезрелости или внутренних проблемах плода.
Целостность. Никогда не покупайте разрезанные арбузы или дыни, а также половинки, обтянутые плёнкой. На поверхности среза бактерии размножаются с катастрофической скоростью.
Место и документы. Забудьте про стихийные развалы вдоль дорог, где под видом «полевых» часто продают неизвестно что. Покупайте только в местах санкционированной торговли. Продавец обязан иметь документы, подтверждающие законность ввоза и декларацию о соответствии нормативам безопасности.
Сколько арбуза и дыни можно съесть в день?
Остаточные количества пестицидов или нитратов влияют на всех по-разному: в зависимости от возраста, иммунитета и генетики даже допустимый уровень веществ может вызвать проблемы. Эксперты напоминают о строгих нормах потребления арбуза и дыни в сутки:
Взрослые: 400−600 г (арбуза и дыни в сумме, в несколько приёмов).Дети до 2 лет: около 50 г. Дети от 6 лет: 200−400 г. Пожилые и люди с хроническими заболеваниями почек или сердца: не более 150−200 г.
Не стоит доедать арбуз или дыню до корки. Азотистые вещества (нитраты) накапливаются преимущественно вдоль кожуры. Лучше оставить около сантиметра мякоти, отдать предпочтение сердцевине.
Чтобы смыть полевую почву и пыль, арбуз или дыню следует помыть. А вот держать в реке их не стоит. Холодильник, погреб или ёмкость с чистой холодной водой — да. Открытый водоём — нет: вместе с водой в плод могут попасть бактерии.
Диетологи советуют есть бахчевые отдельно от полноценного приёма пищи. Сочетание с белковыми продуктами (мясо, молоко) гарантированно приведёт к брожению в желудке. Разрезанный плод можно хранить в холодильнике не более суток.
Какая польза от арбуза и дыни для организма?
Арбуз на 92% состоит из воды, отлично утоляет жажду и содержит цитруллин, который улучшает кровоток, а также калий и магний для здоровья сердца. Дыня же — чемпион по клетчатке (0,9 г на 100 г против 0,4 г у арбуза), она нормализует работу кишечника, богата бета-каротином, фолиевой кислотой и витамином С.
Но не стоит есть дыни и арбузы без разбору, с утра до ночи, не в сезон и у сомнительных продавцов. Зато в разумных количествах, с учётом особенностей здоровья и купленные в проверенном месте (лучше с августа!) эти продукты смело можно включать в рацион.