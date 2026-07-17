Восемь правил, как выбрать идеальные арбуз и дыню

Массовые исследования бахчевых на нитраты и пестициды в 2026 году ещё впереди — сезон созревания пока не наступил. Однако сухие цифры прошлого 2025 года заставляют задуматься. Тогда в испытательном центре было проведено почти 1,5 тыс. исследований. В 383 пробах плодоовощной продукции выявили 135 отклонений!