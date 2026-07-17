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Вячеслав Бардыбахин возвращается в «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» внёс Вячеслава Бардыбахина в заявку на предстоящий сезон. Возвращение игрока стало логичным.

Тольяттинский «Акрон» внёс Вячеслава Бардыбахина в заявку на предстоящий сезон. Возвращение игрока стало логичным продолжением трансферной политики клуба: ранее футболист был отдан в аренду в волгоградский «Ротор», поскольку в составе тольяттинцев он не проходил в основной состав.

Сезон в Волгограде стал для Бардыбахина возможностью полноценно раскрыться. В составе «Ротора» защитник стабильно выходил в стартовом составе и зарекомендовал себя как квалифицированный исполнитель, заслужив уважение болельщиков. Интерес к игроку со стороны волгоградцев был ожидаем: по окончании аренды «Ротор» выражал желание сохранить Вячеслава в команде.

Однако «Акрон» решил иначе: клуб сохранил права на футболиста, продлил с ним соглашение и официально вернул Вячеслава в Тольятти. Сейчас это выглядит как шанс закрыть прежний сюжет: доказать, что тот самый сезон в аренде не просто дал опыт, а сделал его готовым игроком для основы. Впереди новый сезон и новая глава в карьере Бардыбахина.

Александр Веселовский.

Фото: СК «Ротор».

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