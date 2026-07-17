Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны создаст Военный инженерно-технический университет

Фрадков: университет обеспечит повышение компетенции МО в строительной сфере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Создаваемый Военный инженерно-технический университет позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны России в строительной сфере, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков.

На заседании коллегии МО РФ Фрадков доложил о ходе выполнения плана реализации решений, принятых на коллегии Минобороны в декабре 2025 года, в части военно-строительного и имущественного комплексов.

«По его словам, в целях комплектования управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений издано постановление правительства Российской Федерации о создании Военного инженерно-технического университета, что позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны России в строительной сфере», — говорится в сообщении МО РФ со ссылкой на Фрадкова.