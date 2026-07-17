В Китае провели первый турнир по боям человекоподобных роботов

Поединки проходят по профессиональным правилам: матч состоит из пяти раундов по пять минут. Каждая команда может использовать не больше пяти зарегистрированных роботов T800. При этом способ управления участники выбирают самостоятельно, а по ходу встречи предусмотрены три тайм-аута.