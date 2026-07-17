Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграда ещё одну часть улицы Баранова предлагают очистить от автомобилей

Эксперты считают, что это создаст новое общественное пространство.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде часть улицы профессора Баранова у торгового центра «Кловер» предлагается сделать пешеходной. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил главный архитектор города Андрей Анисимов в ходе обсуждения перспектив площади Победы в эфире центра развития «ГорПросвет».

«Мы предлагаем обсудить ликвидацию части проезда по улице Баранова, чтобы сделать его пешеходным до въезда на подземный паркинг», — сказал чиновник, напомнив, что часть улицы от Горького до Пролетарской уже является пешеходной.

Главный архитектор Калининграда назвал такое решение, если оно будет принято, развитием общественного пространства.

«Там есть потенциал к развитию летних кафе, превращению в ещё одну городскую территорию», — заключил Андрей Анисимов.

В Калининграде предложили взять под охрану ещё один участок улицы Баранова.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше