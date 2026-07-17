Ростовский облсуд утвердил приговор по делу о хищении при строительстве больниц

В мае 2026 года Октябрьский районный суд признал руководителя ООО «Оазис» Андрея Овчарова виновным в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере. Суд установил, что в 2017 году компания «Оазис» и Центральная районная больница Октябрьского района были заключили ряд контрактов на изготовление и установку модульных зданий скорой медицинской помощи. Андрей Овчаров, единственный участник и директор ООО, умышленно изменил способ изготовления объектов на более дешевый. Ущерб составил 2,7 млн руб.