«Пока бьётся моё сердце, я не успокоюсь»: бывший муж превратил жизнь 30-летней калининградки в ад (фото, видео)

«Во-первых, я этого не делал. Это опять же чистой воды провокация была с её стороны… Я уже дал все пояснения полиции на этот счёт. Это был не я. А если это был я, если там у неё есть какие-то камеры доказательств, что я разбивал эту кабину, пусть предоставят полиции, компетентным органам. Мне квартира особо неинтересна. Но как-никак ипотеку мне тоже предстоит платить. Такой дополнительный, получается, актив прибавился», — поясняет мужчина.