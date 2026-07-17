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Художника Заславского похоронят 20 июля в Пушкине

Художника Заславского похоронят 20 июля на Казанском кладбище в Пушкине.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Похороны художника Анатолия Заславского состоятся 20 июля в Пушкине, сообщили РИА Новости в Санкт-Петербургском cоюзе художников.

Заславский скончался 15 июля 2026 года после продолжительной болезни на 87-м году жизни.

«Похороны состоятся в понедельник на Казанском кладбище в Пушкине», — сказала собеседница агентства.

Заславский с 1977 года являлся членом секции монументального искусства Санкт-Петербургского союза художников. Его творческий путь отмечен созданием монументально-декоративных работ, украсивших общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов.

Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и во многих частных коллекциях России и зарубежья.

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