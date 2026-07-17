В Екатеринбурге презентовали выставку янтаря из Калининграда

В Екатеринбурге в пятницу, 17 июля, представили выставку из Калининградского музея янтаря. Экспозиция «Город двух К» открылась в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства.
«Кёнигсберг и Калининград — не просто исторические названия. Это два пласта памяти, два имени, две души одного города», — сказал директор Калининградского областного музея янтаря Константин Петунин.
Посетители увидят 134 экспоната из фондов музея и частных коллекций. Собрание сочетает традиционные и современные техники обработки янтаря.
Калининградцы видели эту выставку в Музее янтаря в 2025 году.
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