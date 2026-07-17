Более 360 школьников Рязани стали участниками проекта «Цифровой ликбез»

«Цифровой ликбез» — просветительский проект, который помогает детям и взрослым безопасно пользоваться интернетом, лучше ориентироваться в цифровой среде и распознавать современные киберугрозы. В этом сезоне во время занятий ребята учились распознавать телефонное мошенничество и подозрительные звонки, общаться в мессенджерах, отличать фейки и дипфейки, а также правильно реагировать на современные цифровые угрозы.