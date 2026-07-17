Более 360 школьников Рязани стали участниками проекта «Цифровой ликбез»

Участниками открытых уроков проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», стали 364 школьника из Рязани в 2025—2026 учебном году. За этот период было проведено 7 занятий, сообщили в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.
«Цифровой ликбез» — просветительский проект, который помогает детям и взрослым безопасно пользоваться интернетом, лучше ориентироваться в цифровой среде и распознавать современные киберугрозы. В этом сезоне во время занятий ребята учились распознавать телефонное мошенничество и подозрительные звонки, общаться в мессенджерах, отличать фейки и дипфейки, а также правильно реагировать на современные цифровые угрозы.
«Цифровая грамотность сегодня важна для людей любого возраста. Но именно в детстве формируются привычки безопасного поведения в сети. Важно, чтобы дети понимали, как защитить свои данные, распознать обман и правильно действовать в подозрительных ситуациях», — отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Максим Соников.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.