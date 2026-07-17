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В Томской области появится фармацевтическое производство полного цикла

Там будут создавать субстанции для лечения онкологии, ВИЧ-инфекции и диабета.

Источник: Национальные проекты России

Группа компаний «АМЕДАРТ» построит в Томской области фармацевтическое производство полного цикла, что отвечает целям и задачам национального проекта «Новые материалы и химия». Соглашение о реализации в регионе инвестиционного проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в департаменте информационной политики администрации области.

Срок реализации проекта — 2026−2036 годы. Он предусматривает строительство производства по выпуску до 30 наименований активных фармацевтических субстанций для лечения онкологии, ВИЧ-инфекции, диабета и других заболеваний, с проектной мощностью до 100 тонн в год. В последующем будет создан завод по производству готовых лекарственных форм. Его производственные мощности позволят выпускать более 100 млн таблеток и капсул в год, а также растворы для инъекций и инфузий.

«Сегодня развитие отечественной фармацевтики и обеспечение лекарственного суверенитета — приоритет нашего государства. В рамках проекта в регионе будет создано более 250 высококвалифицированных рабочих мест, совокупные налоговые поступления в бюджет Томской области за период реализации превысят 2 млрд рублей», — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Особое значение при реализации проекта будет уделено стратегическому партнерству с ведущими научно-образовательными центрами региона. В рамках заключенного соглашения с Сибирским государственным медицинским университетом планируется подготовка профильных специалистов и их трудоустройство на производстве.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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