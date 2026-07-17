В мэрии Калининграда предложили убрать парковку на площади Победы ради ярмарки и катка

«Первое — установка городской ели, в том числе ёлка могла бы быть установлена и в этой части. Второе — устройство центральной городской ярмарки. Ярмарка — это и питание, это и какие-то сувениры, и, в принципе, это всё с таким праздничным настроением хорошо увязывается. Поэтому функция установки городской ели где-то в этой части, функция устройства центральной городской ярмарки. Ну, естественно, временно — на период праздников. Вполне возможно размещение здесь какого-то среднего или, может быть, большого городского катка, или установка каких-то временных аттракционов», — рассказал Анисимов.