Народные приметы на 18 июля: мужчинам сегодня нельзя заниматься ремонтом

В ночь на 18 июля старались увидеть, как месяц «играет на небе» — меняет цвет и форму, скрывается за облаками и вновь появляется. Отцы водили сыновей смотреть на трансформации светила, считалось, что юноша, который увидит больше всех превращений, будет самым счастливым. Девушки выходили вечером на улицу, расплетали косы и трижды поворачивались на месте, верили, что ритуал поможет удачно выйти замуж. Матери открывали окна, чтобы впустить в дом лунный свет, а затем трижды переворачивали малышей с одного бока на другой. По поверьям, после этого дети будут меньше плакать.