Народные приметы на 18 июля: мужчинам сегодня нельзя заниматься ремонтом

По народному календарю сегодня Афанасьев день, Месяцев праздник. По поверьям, 18 июля — это именины Месяца, образ которого был тесно связан с его мифологическими родителями, Марой и Велесом. В одних регионах Месяц считали ладьей Велеса, в которой он переправляет души на тот свет, а в других — серпом Мары, рассекающим нити жизни. На праздник было принято угощать всех посыпанным маковыми зернами и орехами печеньем в виде полумесяца. Его раздавали соседям и членам семьи, желая удачи и крепкого здоровья.
В ночь на 18 июля старались увидеть, как месяц «играет на небе» — меняет цвет и форму, скрывается за облаками и вновь появляется. Отцы водили сыновей смотреть на трансформации светила, считалось, что юноша, который увидит больше всех превращений, будет самым счастливым. Девушки выходили вечером на улицу, расплетали косы и трижды поворачивались на месте, верили, что ритуал поможет удачно выйти замуж. Матери открывали окна, чтобы впустить в дом лунный свет, а затем трижды переворачивали малышей с одного бока на другой. По поверьям, после этого дети будут меньше плакать.
Сегодня полезно обсуждать важные планы, они с большой вероятностью исполнятся. На ночь стоит оставить занавески открытыми, по поверьям, лунный свет подарит силу и положительную энергию.
Сегодня нельзя лениться, иначе деньги утекут из дома. Мужчинам нельзя заниматься ремонтом и строительством, чтобы не получить тяжелые травмы. Нужно быть осторожными с острыми предметами, считается, что полученные в Афанасьев день раны будут долго заживать. Нельзя сегодня плакать, грустить и жаловаться на судьбу, это привлечет неприятности.
Народные приметы на 18 июля:
— месяц светит ярко и «играет» на небе — к теплой осени и богатому урожаю;
— праздник выпадает на полнолуние — к весеннему половодью;
— много звезд на небе — к хорошей погоде;
— радуга на небе утром — к дождю на следующий день; вечерняя радуга — к солнечной погоде;
— листья клена «плачут» — к затяжным ливням.
Источник: iz.ru.