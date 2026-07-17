Подрядчик похитил 19 млн рублей на вывозе опасных отходов в Нижнем Новгороде

Проверка показала, что речь идет об отходах III класса опасности — отработанных деревянных шпалах, пропитанных антисептическими составами. Они образовались во время модернизации трамвайных путей в Нижнем Новгороде. Несмотря на то, что предприятие полностью оплатило услуги подрядчика, фактическое обезвреживание отходов, как считают в прокуратуре, не проводилось.