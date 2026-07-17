В Удмуртии отремонтируют 47 км дорог к образовательным учреждениям

«При определении участков дорог, на которых будет выполняться ремонт по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, главный критерий отбора — социальная значимость объекта. В обязательном порядке в перечень включаем дороги, являющиеся школьными маршрутами, конечная точка которых — школы, детские сады, а в летнее время — досуговые учреждения. В 2026 году в регионе будут отремонтированы 34 участка дорог протяженностью 47 километров, которые ведут к школам и детским садам, а также по которым проходят школьные маршруты. Важно выполнить все запланированные работы качественно и с соблюдением всех нормативных требований, чтобы сделать дороги безопаснее для наших детей», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадий Таранов.