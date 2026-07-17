В Удмуртии отремонтируют 47 км дорог к образовательным учреждениям

Ремонт 47 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, проведут в Удмуртии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
«При определении участков дорог, на которых будет выполняться ремонт по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”, главный критерий отбора — социальная значимость объекта. В обязательном порядке в перечень включаем дороги, являющиеся школьными маршрутами, конечная точка которых — школы, детские сады, а в летнее время — досуговые учреждения. В 2026 году в регионе будут отремонтированы 34 участка дорог протяженностью 47 километров, которые ведут к школам и детским садам, а также по которым проходят школьные маршруты. Важно выполнить все запланированные работы качественно и с соблюдением всех нормативных требований, чтобы сделать дороги безопаснее для наших детей», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадий Таранов.
Например, планируется обновить 21 школьный маршрут в Завьяловском, Воткинском, Малопургинском, Якшур-Бодьинском, Шарканском, Дебесском, Граховском, Камбарском, Селтинском, Вавожском, Увинском, Можгинском районах, а также в городах Ижевске, Сарапуле и Можге. Дороги ведут к 7 детским садам, 10 школам и гимназиям, а также к 2 колледжам в Сарапуле и Ижевске.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.