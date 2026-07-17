Греф назвал «одну из самых аморальных вещей» в работе ИИ в военной сфере

«Каким образом будет происходить взаимодействие между контролирующими человеческими инстанциями и агентным ИИ в военной области, или человеческие инстанции будут фактически только потом анализировать, что наделал искусственный интеллект, когда уже все будет осуществлено?» — поинтересовался Пушков.