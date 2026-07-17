Греф назвал «одну из самых аморальных вещей» в работе ИИ в военной сфере

Греф: предоставлять ИИ автономность на данном этапе развития — аморально.
Принятие автономных решений искусственным интеллектом в военное время является «аморальным», заявил в ходе заседания в Совете Федерации глава Сбербанка Герман Греф.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос сенатора Алексея Пушкова. В ходе заседания сенатор привел в качестве примера запланированный ИИ удар США по школе девочек в Иране, в результате которого погибли около 200 человек.
«Каким образом будет происходить взаимодействие между контролирующими человеческими инстанциями и агентным ИИ в военной области, или человеческие инстанции будут фактически только потом анализировать, что наделал искусственный интеллект, когда уже все будет осуществлено?» — поинтересовался Пушков.
Греф отметил, что не является военным экспертом, но, по его словам, «во всех системах вводится, конечно, контрольное слово человека». Глава Сбербанка подчеркнул, что в любой современной войне скорость реакции является определяющим фактором.
Война, продолжил Греф, всегда несет большое количество ошибок, но, по его мнению, «одна из самых аморальных вещей — это позволить принятие автономных решений самими системами искусственного интеллекта».
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