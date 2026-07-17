Спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов проверил развитие инфраструктуры в Бутурлиновском районе

Совещание по развитию объектов культуры, ЖКХ и почтовой связи в муниципалитете провел председатель регионального парламента. Представители администраций Бутурлиновки и района рассказали о текущих работах и обозначили задачи на перспективу. Юрий Матузов подчеркнул, что вопросы, связанные с социально значимыми объектами в округах, находятся в центре внимания депутатов даже в период парламентских каникул.
Одной из центральных тем стало восстановление и строительство объектов культуры. Так, речь шла о судьбе клуба в селе Патокино, который был уничтожен пожаром. Жители обращались к председателю облдумы с просьбой о помощи, отмечая, что здание было для них местом проведения сходов, культурных мероприятий, выборов, центром поддержки участников СВО.
Благодаря содействию одной из местных организаций для клуба найдено другое помещение. Достигнута договоренность о выделении полутора миллионов рублей из районного бюджета на первоочередные работы. В свою очередь, депутаты Воронежской областной думы окажут содействие в привлечении дополнительного финансирования. До конца 2026 года в помещении рассчитывают установить окна и двери, подвести сети электро- и водоснабжения.
Зашел разговор и о новом районном Доме культуры в Бутурлиновке. Его хотят возвести на месте существующего здания в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем финансирования составит около 680 миллионов рублей. Проектная документация направлена на государственную экспертизу. Строительство планируется на 2027−2028 годы.
На совещании было отмечено, что работы по замене тепловых сетей в районе выполнены на 70 процентов с опережением графика. Объекты благоустройства, финансируемые по линии министерства развития муниципальных образований, практически завершены. Дорожные работы, включая ремонт моста в Нижнем Кисляе, идут по графику.
Острый вопрос — сохранение почтовой связи на селе. Учитывая дефицит кадров, Юрий Матузов предложил пересмотреть подход к организации работы в малонаселенных пунктах. Вместо содержания штата в каждом поселении он предложил сконцентрировать ресурсы, обеспечив достойную заработную плату для мобильных сотрудников. Ранее спикер облдумы уже поднимал на уровне региона вопрос о почтовых услугах, модернизации отделений связи.
— Будем продолжать докручивать все механизмы, чтобы найти оптимальные решения для каждого населенного пункта, — подчеркнул он.