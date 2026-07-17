Спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов проверил развитие инфраструктуры в Бутурлиновском районе

Одной из центральных тем стало восстановление и строительство объектов культуры. Так, речь шла о судьбе клуба в селе Патокино, который был уничтожен пожаром. Жители обращались к председателю облдумы с просьбой о помощи, отмечая, что здание было для них местом проведения сходов, культурных мероприятий, выборов, центром поддержки участников СВО.