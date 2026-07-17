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Пьяный житель Немана замахнулся стеклянной бутылкой на полицейского, который просил его угомониться

Мужчина также ударил сотрудника МВД, затем сбежал.

В Немане суд рассмотрит дело местного жителя — 34-летний мужчина обвинен в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент случился в марте, горожанин был пьян, вместе со знакомой выпивал в общественном месте, Полицейским, которые намеревались привлечь его к ответственности, он был не рад: матерился, хулиганил. Дошло до того, что злоумышленник стал угрожать сотруднику МВД и замахнулся на него стеклянной бутылкой, а затем ударил по лицу и сбежал. Мужчину вскоре, однако, поймали.

Впереди суд.