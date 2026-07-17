Пьяный житель Немана замахнулся стеклянной бутылкой на полицейского, который просил его угомониться

Инцидент случился в марте, горожанин был пьян, вместе со знакомой выпивал в общественном месте, Полицейским, которые намеревались привлечь его к ответственности, он был не рад: матерился, хулиганил. Дошло до того, что злоумышленник стал угрожать сотруднику МВД и замахнулся на него стеклянной бутылкой, а затем ударил по лицу и сбежал. Мужчину вскоре, однако, поймали.