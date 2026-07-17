Курский мясоперерабатывающий завод аттестовали для поставок свинины в Китай

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что КМПЗ по итогам 2025 года получил чистую прибыль в размере 17,6 млн руб., что на 92,5% меньше, чем в 2024-м (234,9 млн руб.). Выручка предприятия при этом выросла на 9,9% — с 46,7 до 51,3 млрд руб.