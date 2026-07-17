В подмосковной Коломне отремонтировали Центр детского творчества

Ремонт Центра детского творчества провели в микрорайоне Колычево в Коломне в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Сотни учреждений образования сейчас находятся в новом функциональном облике, и наш центр — не исключение. Здесь новое оборудование и замечательные талантливые педагоги. На сегодняшний день открыта запись на 60 программ по разным направленностям: туристско-краеведческая, художественная, техническая, социально-гуманитарная», — отметил директор Центра детского творчества Евгений Применко.
В учреждении развивают такие направления, как робототехника, 3D-моделирование, программирование и видеомонтаж. Также там проходят занятия по вокалу, хореографии, скульптуре и живописи, шахматам и многому другому.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.